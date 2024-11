Fostul ministru al Sănătăţii şi preşedinte al PNL Vaslui, Nelu Tătaru, a anunţat că va încerca să deschidă un cabinet privat pentru a putea să-şi îngrijească pacienţii, după ce Înalta Curte de Casaţie Justiţie (ÎCCJ) a menţinut în cazul său măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, prin care i se interzice să profeseze în unităţi medicale din sistemul public de sănătate.

Tătaru consideră măsura nejustificată, afirmând că nu este un pericol public şi că în urma deciziei magistraţilor sunt afectaţi pacienţii.

„Nu cred că am fost sau sunt un pericol public, astfel încât să nu-mi pot face meseria, iar cei mai afectaţi sunteţi voi, pacienţii mei. Eu am ales, după perioada în care am fost ministru al Sănătăţii, să mă întorc la Huşi. ‘Ce bine că v-aţi întors acasă’, sunt cuvintele voastre, atunci când am revenit acasă. Judeţul Vaslui nu are o clinică medicală privată chirurgicală în care sa pot opera în acest moment, iar dacă nu voi reuşi să mă întorc la spital, voi încerca să-mi deschid un cabinet privat. Pentru că problemele de sănătate nu întreabă când să apară, nu ţin cont de statut şi nu suportă amânare. Faptul că nu pot sta departe de voi şi de problemele voastre medicale m-a determinat să demarez procesul de deschidere a unui cabinet de consultaţii, începând cu luna decembrie. Nu este uşor, nu îmi este uşor, însă în domeniul medical nu există improvizaţii. Profesionalismul şi seriozitatea sunt esenţiale şi mă ghidează în fiecare zi, de aceea îmi voi continua cu dedicare misiunea în domeniul medical”, a transmis Nelu Tătaru pe pagina sa de Facebook.

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Iaşi au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începând cu ziua de 4 noiembrie, faţă de Nelu Tătaru, medic specialist în cadrul Spitalului Municipal „Dimitrie Castroian” Huşi, pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită în formă continuată.

DNA anunţa, pe 10 octombrie, că Nelu Tătaru a fost pus sub urmărire penală într-un dosar în care este acuzat că ar fi primit mită, ca medic, sume de bani cuprinse între 100 şi 500 de lei, precum şi bunuri alimentare.

Procurorii anticorupţie notează în ordonanţă că, în perioada 3 aprilie – 12 iulie, în calitate de medic specialist în cadrul Spitalului Municipal „Dimitrie Castroian” Huşi, Nelu Tătaru ar fi primit cu titlu de mită sume de bani cuprinse în general între 100 şi 500 de lei, precum şi bunuri alimentare, de la 45 de persoane (pacienţi şi aparţinători), în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor sale de serviciu în calitate de medic specialist – intervenţii chirurgicale, consult pacienţi ori eliberare de reţete medicale.

În cauză se mai efectuează urmărirea penală şi privitor la alte 27 de persoane care au calitatea de suspecţi pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită, a informat DNA.

În urma acuzaţiilor, Nelu Tătaru a fost demis din funcţia de preşedinte al PNL Vaslui şi exclus de pe lista de candidaţi a partidului pentru alegerile parlamentare.

AGERPRES