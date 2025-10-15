Mobilizarea eșuată ordonată de ministrul care nici măcar nu a făcut armata a băgat spaima în români. Rezerviștii au primit ordin să se prezinte de urgență, în maximum 72 de ore, la unitățile la care au fost chemați.

În multe locuri mobilizarea a fost un fiasco din cauza organizării proaste, iar rezerviștii au fost ținuți pe la uși sau întorși din drum pentru că nu erau suficiente autobuze care să ii transporte către poligon, acolo unde aveau loc tragerile.

Mii de români s-au trezit puși pe drumuri degeaba. Echipa Realitatea PLUS a semnalat valul de probleme de la apelul general și vrem să aflăm în continuare experiențele românilor de la mobilizarea generală.

Dacă ești rezervist și ai primit ordinul de chemare, vrem să știm cum ai trăit mobilizarea generală. Trimite povestea ta pe [email protected]