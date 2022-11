Analistul politic Miron Mitrea se declară ferm convins că actualul premier, Nicolae Ciucă, nu va avea susținerea necesară pentru a fi candidatul PNL la alegerile prezidențiale din 2024. Mai mult, Mitrea susține că Ciucă este un om de stat, nu unul politic.

„Odată cu terminarea unei campanii electorale, începe o altă campanie. Politicienii sunt mereu cu ochii pe următorul mandat. Orice face un politician, el are în cap obținerea unui mandat. El are un mandat limitat, 4-5 ani, nu e ca un loc de muncă, de unde ieși la pensie. Nicolae Ciucă e un tip serios, onest, își vede de treaba lui. Nu cred că el este candidatul. Ciucă e un om care ține locul cald și atât. El e om de stat, nu un om politic. Nu are timp să se transofmre. Nici Emil Boc și nici Bolojan nu vor fi candidați. Ei sunt buni să facă jocurile pentru alții. Eu cred în alții. Nici la liberali și nici la social democrați nu știm care sunt candidații. Mai țipă câtodată USR, de cealaltă parte mai țipă AUR, care ne aduce aminte să ținem, cu țara, iar în rest avem PNL și PSD, care sunt în alianță, dar își fac opoziție. Ciolacu e mai abil, dar și Ciucă a învățat să joace. Părea că Orban este candidatul liberla, dar a fost mazilit de președinte.

Numai un amator poate spune că vor merge împreună la alageri PNL și PSD. La alegerile locale vor fi zone în care vor susține candidați comuni. Este un joc inteligent. Sunt partide diferite, iar ei dacă nu se ceartă, cresc alte partide. O parte din ceartă e artificială, o parte este pe bune. Unde vor fi candidați USR sau AUR, atunci vor face alianță, dar unde sunt candidați proprii, se vor bate fiecare în parte.

Este o mare probabilitatea ca alianța să rămână în picioare până în 2024, altfel, vom avea laegri anticipate. Pentru PSD orice variantă e bună, însă PNL încă mai are nevoie să atragă electorat. Credința că o coaliție de guvernare înseamnă un dans în doi perfect este greșită. Va fi mereu o competiție între cele două, deși sunt într-o coaliție. S-au apropiat, ca ideologie, dar încă sunt diferențe. În alegerile locale, PSD și PNL și-au împărțit alegerile locale. USR nu vor mai câștiga nicio primărie.

În prezent, sunt candidați care s-au stabilit pe ei că sunt candidați. Orban zicea că e candidat, acum zice că se mai gândește. Probabil că George Simion e un posibil candidat. Vom avea 7-8 în total. Pentru moment, PNL și PSD nu au candidat desemnat. În ambele partide sunt nemulțumiți care nu au prins locuri, dar rocada între PNL și PSD se va face în propoție de 90%. În protocolul scris atunci erau și niște ministere trecut. Vor schimba ministerele, deci totul va fi ca în foaia inițială. Sunt convins că sunt oameni care își dorsc anumite ministere. Probabil că vor fi schimbări minore. Partidele vor puterea, vor la guvernare. Nu există politicieni care să se dea la o parte. Nu va face niciun partid această mișcare”, a declarat Miron Mitrea în emisiunea CULISELE PUTERII.