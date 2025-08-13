Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat marți seara, că miercuri va înainta Parchetului raportul privind neregulile grave descoperite la Centrul de Mari Arși din cadrul Spitalului Floreasca. Potrivit acestuia, verificările administrative efectuate de DSP București au relevat diferențe majore între datele din memoriul tehnic semnat de fostul manager și realitatea din teren, documentul fiind preluat fără verificare de către DSP.

Rogobete a precizat că situația depășește competența administrativă a ministerului și intră în sfera penală. El a subliniat că, în opinia sa, centrul nu ar fi trebuit autorizat. În acest context, toți pacienții cu arsuri grave din ultimele două săptămâni au fost transferați în străinătate, iar secția de la Floreasca va pierde titulatura de „Centru de mari arși”, redevenind unitate funcțională pentru arși grav.

Ministrul a anunțat că, începând de săptămâna viitoare, toate centrele din țară care tratează pacienți cu arsuri severe vor fi supuse unor controale similare.

Sursa: Realitatea Medicala