Actualul secretar general al Guvernului este o veritabilă „bombă de integritate cu ceas” în interiorul Cabinetului Bolojan. Sebastian Ghiță, Radu Ștefan Oprea și Mihai Ștefănescu, zis „Treflă”, au fost acționari în compania MBTT Development, activă în dezvoltare imobiliară, între februarie 2006 și octombrie 2012.

„Există două cârciumi de fițe în oraș (Ploiești- n.red.): hotelul Angelo D’oro și restaurantul Vienna Cafe, unde Sebastian Ghiță își întâlnește prietenii la chermezele de grup. Ambele aparțin senatorului Radu Ștefan Oprea, dar și asociatului acestuia, Mihai Ștefănescu, zis „Treflă” – cumătru cu fiica baronului PSD de Prahova, Mircea Cosma, și audiat de procurori în dosarul penal „Cosma- Păvăleanu”, scria RISE Project, în 24 aprilie 2017.

„La hotelul Angelo D’oro situat pe strada Maramureș, numărul 9, se distrează, de regulă, Alex Iacobescu (fost manager postului România TV, al clubului de baschet Asesoft și cel care a împrumutat peste 90 de milioane de euro de la Sebastian Ghiță), Vlad Iacobescu – fratele mai mic al lui Alex, dar și Gabriel Anghel, zis „Ceață”, de la firma Glar Construct, plus soții și prietene”, preciza publicația.

Cu 10 zile înainte, pe 14 aprilie 2017, jurnaliștii RISE dezvăluiseră, într-o amplă anchetă, legăturile dintre Sebastian Ghiță și senatorul PSD de la acea vreme, Radu Ștefan Oprea, actual secretar general al Guvernului.

Famiglia

Mihai Ștefănescu- „Treflă” este partenerul tradițional de afaceri al lui Radu Oprea. Asocierea constantă a lui Mihai Ștefănescu cu Radu Oprea, atât înainte, cât și după intrarea acestuia în politică, sugerează un parteneriat strategic în care „Treflă” a rămas pilonul de business, iar Oprea a adus capitalul politic și conexiunile instituționale.

Mihai Ștefănescu – „Treflă”

Ștefănescu este bine conectat politic în Prahova: este nașul de cununie al Andreei Cosma, fiica baronului PSD de Prahova, Mircea Cosma, și i-a botezat copilul acesteia. Prin aceste legături, a avut acces la contracte publice și sprijin politic.

Nici Radu Oprea nu-i străin de familia Cosma. Actualul secretar general al Guvernului este fiul lui Nicolae Oprea, fost viceprimar PSD al Ploieştiului, vechi prieten cu Mircea Cosma de pe vremea în care ambii lucrau la întreprinderea comunistă ICIM.

Legături de afaceri

Cei doi au deținut și grupul de firme Urban (Urban Electric, Urban SA, Urban Energy). Împotriva „Urban Electric” procurorii au început urmărirea penală pentru evaziune fiscală şi spălare de bani în dosarul „Păvăleanu”. Prin grupul de firme Urban, tandemul Oprea- Ștefănescu a beneficiat, de-a lungul vremii, de numeroase contracte publice acordate de administrațiile județene Constanța și Prahova.

Un alt exemplu de societate în care Radu Ștefan Oprea și Mihai „Treflă” Ștefănescu au fost parteneri este Eco Burn, firmă de ecologizare specializată în deșeuri medicale (dar uneori și reziduuri industriale) din Ploiești.

Imediat după ce Oprea a intrat în Parlament, în decembrie 2012, și-a cesionat participațiile către „Treflă”, dar firma a continuat să funcționeze. Eco Burn a derulat contracte cu Consiliul Județean Prahova, preluând și tratând deșeurile medicale de la Spitalul Județean Ploiești, cunoscut drept „Spitalul groazei”.

Deșeuri

Compania Eco Burn a făcut afaceri cu Gentoil, societate comercială implicată în afaceri cu reziduurii petroliere din Prahova, dar și în celebra afacere „Flaminia”.

Conform declarațiilor lui Oprea, Eco Burn a avut tranzacții comerciale cu Gentoil. „Noi am dat (deșeuri – n.red.), nu am luat nimic de la Gentoil”, a declarat Oprea jurnaliștilor RISE Project.

Asta sugerează că Eco Burn a transferat către Gentoil o parte din deșeurile pe care le colecta, cel mai probabil pentru tratare sau neutralizare.

Filiera Gentoil- Ghiță

Pe pagina sa de web, Gentoil făcea o prioritate din subiectul epurării apelor industriale. Dosarul fiscal al firmei de ecologizare arăta că Gentoil vira permanent bani în afacerile familiei lui Sebastian Ghiță, prietenul fostului premier Victor Ponta.

Numai din documentele obținute de RISE Project rezulta 122.434 lei, încasați de Glar Construct, în 2012, de la Gentoil.

A existat însă și o tranzacție inversă în care Gentoil a primit de la Glar peste 17.000 mii de lei.

Gentoil a făcut afaceri și cu Editura „Prahova”, prin care Sebastian Ghiță și-a ridicat trustul local de presă și care are exact aceeași adresă cu Glar Construct.

Afacerea „Flaminia”

Nava MSC Flaminia, care transporta inclusiv substanțe toxice (fosfor alb și fosfor galben) sub pavilion german, a luat foc, în iulie 2012, în mijlocul Oceanului Atlantic. Echipajul a fost evacuat, dar doi membri au murit și unul a fost dat dispărut.

Timp de zece luni nava a navigat în apele internaționale, pentru că nicio țară nu a fost de acord să o decontamineze. România a fost una din puținele ţări care au acceptat să se implice. În luna mai, autoritățile din Portul Constanța au fost de acord cu andocarea navei germane. La bordul MSC Flaminia erau, la acel moment, peste opt mii de tone de deșeuri.

Nava urma să fie reparată la Şantierul Naval din Mangalia al firmei „Daewoo”. Înainte de a intra în lucru, MSC Flaminia avea nevoie să fie decontaminată. Firma „Daewoo” a încredinţat operaţiunile de îndepărtare a deşeurilor unei asocieri formate din firmele româneşti „Setcar” Brăila, „Uni-Recycling” Bucureşti şi „Glar Construct” din Prahova.

Contractul iniţial a prevăzut decontaminarea a circa 8.000 tone de resturi metalice. Era vorba, practic, despre containerele şi compartimentele navei afectate de incendiul de la bord şi explozia care a urmat.

Dosar penal

În iunie 2013, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti a înregistrat un dosar în urma suspiciunii că un om de afaceri din Prahova se pregătea să transporte 2.000 de tone de nămol toxic de pe vasul german la Ploieşti.

Omul de afaceri era Răzvan Alexe, la acea vreme personaj cu influență în lumea interlopă din Prahova, dispărut fără urmă. Într-unul din dosarele penale deschise pe numele lui a fost cercetat și Marcel Păvăleanu, fost angajat la Secretariatul General al Guvernului, detașat de la RA-APPS, în mandatul premierului Victor Ponta.

Potrivit Parchetului de pe lânga Curtea de Apel Ploiești, Răzvan Alexe voia să decontamineze deşeurile de pe MSC Flaminia într-o staţie de epurare care „nu mai îndeplineşte condiţiile tehnice de prelucrare a reziduurilor”. Staţia de epurare aparţinea Rafinăriei „Astra”, deținută de omul de afaceri Ioan Niculae, fost căpitan de Securitate, inculpat în dosarul „Mită la PSD”, dar și condamnat la 2 ani și 6 luni închisoare cu executare în campania lui Mircea Geoană de la prezidențialele din 2009.

