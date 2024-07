Mircea Fechet, ministrul Mediului, are în vedere un ordin privind cotele de prevenție și de intervenție pentru a reglementa numărul urșilor care pot fi împușcați pentru prevenirea unor atacuri asupra oamenilor. Ministrul a comentat, cazul tinerei, în vârstă de 19 ani, ucise marți de un urs pe traseul turistic Jepii Mici din Bucegi.

„Transmit condoleanțe familiei victimei. Nici nu-mi pot imagina prin ce dramă trec și le doresc multă putere în aceste momente dificile. Am fost informat despre această tragedie și, așa cum am subliniat și în trecut, consider că avem datoria de a proteja natura și biodiversitatea, dar mai presus de toate, viața oamenilor, deoarece nimic nu este mai important decât viața umană.

Din acest motiv, acum un an, când am preluat funcția de ministru, am emis un ordin care reglementa numărul urșilor ce pot fi împușcați pentru prevenirea și intervenția în cazul atacurilor. Ordinul prevedea inițial 500 de exemplare, dintre care, în urma consultărilor cu diverse instituții, inclusiv Academia Română, au fost aprobate aproximativ 220.

În prezent, estimările specialiștilor indică o populație de 8.000 de urși. Vedem zilnic știri despre urși care ajung în sate, orașe sau pe Transfăgărășan, uneori cauzând tragedii, cum a fost și cazul din Bucegi,” a declarat ministrul Fechet.

„Gestionarea urșilor înseamnă fie împușcare, fie eutanasiere, deoarece metoda relocării pe care am aplicat-o nu a dat rezultate. Am discutat astăzi cu administratorul fondului de vânătoare unde a avut loc această tragedie, care mi-a spus că, în ultimii ani, au relocat peste 100 de urși în alte județe și fonduri cinegetice.

Relocarea nu rezolvă problema, ci doar o mută dintr-un județ în altul, dintr-un oraș în altul sau în alt fond de vânătoare. Nu facem altceva decât să mutăm problema dintr-un loc în altul. Cei cu care am discutat mi-au spus că era o femelă fără pui, deci nu putem suspecta că încerca să-și apere puii, așa cum s-a întâmplat în alte cazuri. Aștept însă informații suplimentare,” a mai spus ministrul Mediului, Mircea Fechet.