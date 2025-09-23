Leul s-a depreciat în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională la 5 lei și 7 bani, în creștere față de cotația precentă. În schimb, leul a câștigat teren în fața dolarului american cotat la 4 lei și 31 de bani, în scădere comparativ cu vineri.

Gramul de aur s-a scumpit cu 9 lei, ajungând la 516 lei, o nouă valoare record, de la 507 lei în ședința precedentă.

Ministerul Finanților a împrumutat ieri o jumătate de miliard de lei de la bănci printr-o emisiune de obligațiuni de stat de tip benchmark, la un randament de 7,40% pe an, potrivit Băncii Naționale a României. Astăzi, statul va mai atrage de la bănci încă 60 de milioane de lei la același randament.

Ministerul de Finanțe a planificat în această lună împrumuturi de șapte miliarde de lei, cu aproape o jumătate de miliard mai mult decât împrumuturile luate în august, bani destinați refinanțării și rambursării datoriei publice și finanțării deficitului bugetului de stat.