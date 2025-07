George Simion, mesaj de unitate națională pentru cetățenii Republicii Moldova. Liderul AUR vorbește despre regimul autoritar al Maiei Sandu care nu permite existența altor opinii, în afară de cele aliniate agendei ei, susține George Simion.

„Salutări tuturor participanților a celei de a patra ediții Make Europe Great Again în Chișinău, Republica Moldova. Sunt aici in munții Carpați, după cum știți am interdicție în Republica Moldova și ce s-a întâmplat, în ultimele zile, cu participanții MEGA (n.r. Make Europe Great Again) este oribil.

Dictatură în toată splendoarea ei, susținută de administrația curentă a Comisiei Europene și de Ursula von der Leyen. Maia Sandu nu este nimic mai mult și nimic mai puțin decât Vladimir Voronin cu fustă.

Prima dată când am primit interdicție în Chișinău a fost în perioada comunistului Vladimir Voronin în 2009, când studenții și tinerii s-au răzvrătit și s-au revoltat împotriva lui Vladimir Voronin și Partidului Comunist din Republica Moldova. Noi, ca români, nu iubim rușii care ne-au tot lovit de-a lungul istoriei noastre. Dar ce se întâmplă acum cu Maia Sandu care nu permite nicio altă opinie, poți fi de altă cetățenie decât cea moldoveană.

Poți fi pro-român sau pro-rus, poți fi găgăuz, ucrainean sau tătar. Asta este moștenirea lui Stalin în actualul stat Republica Moldova. Mesajul meu este pentru cetățenii Republicii Moldova, de aici din Grădina Carpaților. Sunteți lipsiți de aceste peisaje minunate. Sunteți lipsiți de prosperitate. Sunteți lipsiți de patria voastră, care este România. Singura soluție pentru a fi parte din Europa, pentru a fi parte din Uniunea Europeană, pentru a fi parte din NATO este prin unirea cu România. Nu prin Rusia, nu prin sistemul corupt al Maiei Sandu. Vă urez mult noroc, succes tuturor care vor ține discursuri în Chișinău. Să sperăm că nu veți fi arestați pentru că vă spuneți părerea”, a transmis luni George Simion.

Sursa: Realitatea din AUR