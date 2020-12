6 medici rezidenţi din cadrul Centrului Universitar Timişoara se alătură echipei de medici din secţia de ATI pentru a continua lupta cu noul coronavirus.

„În acest an, Ziua Naţională a României se desfăşoară sub umbra tristă a bolii, sub fatidicul semn COVID-19. Ce am putea să ne dorim astăzi, mai mult decât sănătate sau să contribuim într-o oarecare măsură la sănătatea semenilor noştri. Zilele trecute prin Departamentul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă la Spitalul Judeţean din Reşiţa a sosit un lot semnificativ de aparatură medicală pentru secţia de ATI, de asemenea corpului medical ATI i se alătură un număr de 6 tineri medici rezidenţi din Centrul Universitar din Timişoara. Tuturor medicilor, întregului personal medical se cuvin mulţumirile noastre, ale tuturor, de multe luni sunt obosiţi, epuizaţi chiar, parte dintre ei bolnavi, nimic nu este mai trist decât atunci când medicul devine pacientul propriului spital. În acest sens să dăm valoare sănătăţii şi să ne dorim să o păstrăm, în egală măsură nu putem fi noi înşine sănătătoşi fără un corp medical sănătos”, a declarat managerul spitalului, Alina Stancovici.

