CFR Cluj – SC Braga, Universitatea Craiova – Spartak Trnava și FCSB – Drita KF sunt meciurile serii.

CFR Cluj primește joi seară, de la ora 19:30, vizita portughezilor de la SC Braga, în prima manșă a turului al treilea preliminar din UEFA Europa League.

Partida va fi transmisă în direct la Radio România Actualități și în aplicația Radio România, disponibilă gratui în App Store și Google Play.

CFR Cluj are în palmares două victorii în fața Bragăi, ambele obținute în grupele Ligii Campionilor din sezonul 2012/2013.

Ardelenii speră să repete acea performanță și să-și continue parcursul european.

La rândul său, campioana FCSB întâlnește, de la ora 21:30, formația kosovară Drita KF, în prima manșă a turului al treilea preliminar din UEFA Europa League.

Având ca miză calificarea în play-off-ul competiției, meciul de pe Arena Națională se aude în direct la Radio România Actualități și în aplicația oficială Radio România, disponibilă gratuit în App Store și Google Play.

Echipa bucureșteană traversează un început de sezon modest, atât pe plan intern, cât și în competițiile europene.

FCSB a fost eliminată din preliminariile Liga Campionilor de Shkendija, ratând obiectivul principal al verii.

Câștigătoarea acestei duble va evolua în play-off-ul UEFA Europa League împotriva scoțienilor de la Aberdeen.

În cazul unei înfrângeri, echipa eliminată va continua parcursul european în UEFA Conference League, unde o va înfrunta pe câștigătoarea duelului Differdange – Levadia Tallinn.

Returul este programat joi, 14 august, la Priștina, de la ora 21:00.

Universitatea Craiova joacă joi, în prima manșă a turului al treilea preliminar din UEFA Conference League, contra echipei slovace Spartak Trnava.

Fluierul de start este programat la ora 19:30.

Confruntarea fotbalistică se va disputa pe stadionul „Ion Oblemenco” și va fi arbitrată de estonianul Joonas Jaanovits, notează Radio România Sport.

Echipa care se se impune după această dublă manșă va întâlni în play-off câștigătoarea duelului dintre Viking FK (Norvegia) și Istanbul Başakşehir (Turcia).