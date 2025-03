Fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie a scăpat de condamnarea de 11 ani și 8 luni închisoare primită la instanța de fond, în dosarul în care era acuzat de luare de mită, abuz în serviciu și spălare de bani, după ce Curtea de Apel București a dispus miercuri achitarea sau încetarea procesului penal ca urmare a prescrierii faptelor.

Potrivit deciziei instanței, Vanghelie a fost achitat pentru abuz în serviciu și spălare de bani, iar pentru infracțiunea de luare de mită, judecătorii au constatat că faptele s-au prescris, fiind aplicate în acest sens deciziile Curții Constituționale și Instanței supreme, care au avut ca afect închiderea a peste 10.000 de dosare penale.

‘În baza art. 396 alin. 5 Cpp, raportat la art. 16 alin. 1 lit. a Cpp, achită pe inculpatul Vanghelie Marian Daniel, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu, în formă continuată (52 de acte materiale săvârșite în perioada 2007-2012). În baza art. 396 alin. (1) și (6) Cpp, raportat la art.16 alin.(1) lit.f) Cpp, art. 154 alin.(1) lit. b) Cpp și art. 5 Cpp, cu referire la art.155 alin. (1) Cod penal, interpretat prin deciziile nr. 297/2018 și nr. 358/2022 ale Curții Constituționale a României și Decizia nr.67 din 25.10.2022 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, încetează procesul penal față de inculpatul Vanghelie Marian Daniel, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită, ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale. În baza art.396 alineat 5 rap. la art. 16 lit. b) teza I cu aplicarea art. 4 Cod de procedură penală, dispune achitarea inculpatului Vanghelie Marian Daniel, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălare de bani’, se arată în hotărârea instanței, care este definitivă.

Trimis în judecată în 2015 de către DNA sub acuzația că a primit mită în valoare de 30 milioane euro, procesul lui Vanghelie a durat aproape zece ani, perioadă în care în dosar s-au perindat 10 judecători.

Vanghelie a beneficiat de decizia Curții Constituționale din mai 2022 privind prescrierea faptelor, dar și de hotărârile Instanței supreme, care a stabilit mai întâi că decizia CCR se aplică retroactiv până în anul 2014, după care a dispus că, în cazul faptelor de corupție, termenul de prescripție curge nu de la data primirii mitei, ci de la data pretinderii acesteia.

De condamnări au scăpat și ceilalți inculpați din acest dosar, și anume Mircea-Sorin Niculae (vărul lui Vanghelie, care primise la instanța de fond 8 ani închisoare), omul de afaceri Marin Dumitru (4 ani închisoare cu executare) și Sorin Ștefan Ciocan (3 ani cu suspendare).

Instanța a respins acțiunea civilă formulată de Primăria Sectorului 5, însă judecătorii au dispus confiscarea specială a sumei de 13.731.094 lei de la Marian Vanghelie.

În iulie 2015, Marian Vanghelie a fost trimis în judecată de procurorii DNA, pentru săvârșirea a nouă infracțiuni de luare de mită și abuz în serviciu și șapte infracțiuni de spălare de bani.

Potrivit DNA, în perioada 2006 – 2014, Marian Vanghelie, în calitate de primar al Sectorului 5 din București, ajutat de Mircea-Sorin Niculae și parțial de Laura Ciocan, a solicitat și primit de la omul de afaceri Marin Dumitru foloase materiale necuvenite în cuantum de aproximativ 30.403.000 de euro (reprezentând un ‘comision’ de 20% din încasări).

Aceste foloase au fost pretinse și primite de Vanghelie pentru atribuirea de către Primăria Sectorului 5 și serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, cu nerespectarea prevederilor legale, de contracte de achiziții publice firmelor controlate de omul de afaceri Marin Dumitru, dar și pentru a dispune efectuarea plății lucrărilor aferente acestor contracte (valoarea totală este de aproximativ 738.019.000 de lei).

Concret, foloasele necuvenite, solicitate și primite de Vanghelie de la Marin Dumitru, au constat în predarea de sume de bani lichizi; încheierea și executarea unor contracte, nejustificate din punct de vedere economic, cu societăți comerciale controlate de către Vanghelie ori în legătură cu care acesta avea un interes personal; cedarea părților sociale și, implicit, a patrimoniului, unei societăți comerciale către persoane indicate de Vanghelie; transferul dreptului de proprietate asupra a două vile către o persoană indicată de Vanghelie; achitarea cheltuielilor prilejuite de campaniile electorale; oferirea de bunuri de valoare (ceasuri); încheierea de contracte de sponsorizare cu Primăria Sectorului 5 București, în vederea susținerii financiare a organizării unor manifestări publice aducătoare de capital electoral pentru Vanghelie; achitarea de sume de bani unor persoane care au întocmit liste cu semnături pentru susținerea unei candidaturi la alegerile europarlamentare; suportarea costurilor unor lucrări de renovare la obiective indicate de Vanghelie; suportarea costurilor de renovare a unor magazine aparținând unei societăți comerciale controlate de Vanghelie; achitarea costurilor aferente unor petreceri private.

Conform DNA, în vederea atribuirii acestor contracte și pentru a facilita efectuarea plăților aferente acestora, Vanghelie fie nu și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu, fie și le-a îndeplinit în mod defectuos, vătămând drepturile patrimoniale ale Sectorului 5, prin cheltuirea ‘în mod nejustificat’ a resurselor bănești aflate la dispoziția unității administrativ-teritoriale.

Pentru ca societățile comerciale controlate de către Marin Dumitru să dispună de resursele bănești necesare asigurării foloaselor patrimoniale necuvenite solicitate de către Vanghelie, contractele de achiziții publice au fost încheiate la prețuri mult superioare față de valoarea reală a serviciilor prestate.

În acest fel, costurile reale de execuție a lucrărilor și implicit valoarea efectivă a acestor lucrări au fost de cel mult 60% din valoarea contractelor.

Ca atare, prejudiciul total cauzat bugetului Sectorului 5 este de 295.207.000 de lei, susțineau procurorii.

Potrivit acestora, o parte considerabilă din sumele de bani și din celelalte foloase patrimoniale necuvenite primite drept mită au fost supuse unor ample operațiuni de spălare de bani, prin circuite financiare fictive, desfășurate de Marian Vanghelie, Mircea-Sorin Niculae, Laura Ciocan și Sorin-Ștefan Ciocan, având rolul de a disimula produsele obiect al infracțiunilor.

