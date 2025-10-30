Emmanuel Macron se confruntă cu cea mai gravă prăbușire a popularității de la începutul mandatului său. Potrivit unui sondaj Verian realizat pentru Figaro Magazine și publicat joi, președintele Franței are o cotă de încredere de doar 11%, un nivel record negativ, egalând minimul atins de François Hollande în noiembrie 2016.

Scăderea este abruptă, minus cinci puncte procentuale față de sondajul precedent din septembrie. Analiza arată că Macron a pierdut masiv sprijinul categoriilor considerate stabile, mai ales în rândul vârstnicilor: minus 11 puncte la persoanele de peste 65 de ani și minus nouă la pensionari.

În contrast, premierul Sébastien Lecornu înregistrează o evoluție inversă. Numit în funcție în septembrie, acesta a crescut cu cinci puncte, ajungând la 26% cotă de încredere. Lecornu câștigă exact acolo unde Macron a pierdut: plus șapte puncte la cei peste 65 de ani și plus nouă la pensionari.

Această dinamică sugerează o transferare a sprijinului din tabăra președintelui către premier, pe fondul dezamăgirii tot mai vizibile a electoratului francez.

Sondajul a fost realizat online, pe un eșantion de 1.000 de persoane cu vârsta de peste 18 ani, între 26 și 28 octombrie. Marja de eroare este cuprinsă între 1,4 și 3,1 puncte procentuale.