Un tren despre care se crede că îl transportă pe Kim Jong Un a ajuns marți la Beijing, unde liderul nord-coreean urmează să participe miercuri la o paradă militară masivă, alături de președinții chinez Xi Jinping și rus Vladimir Putin, relatează AFP.

Prezența lui Kim Jong Un la paradă, care va marca miercuri dimineață 80 de ani de la sfârșitului celui de-al Doilea Război Mondial, se anunță istorică.

Un jurnalist al AFP a văzut un convoi purtând steagul nord-coreean, similar cu unul pe care Kim Jong Un l-a folosit în trecut, apropiindu-se de gara din Beijing.

Kim nu și-a mai părăsit țara sa izolată, care este supusă unor sancțiuni internaționale severe, de la o deplasare în Rusia în septembrie 2023. Aceasta va fi doar a noua călătorie în afara Coreei de Nord de când a ajuns la putere la sfârșitul anului 2011, fără a lua în considerare două vizite scurte în zona demilitarizată de la granița cu Coreea de Sud.

Agenția de știri Yonhap din Coreea de Sud a anunțat, de asemenea, sosirea în capitala chineză a trenului despre care se crede că îl transportă pe Kim, după o călătorie de 1.300 de kilometri și care a durat aproximativ o zi. Sosirea și călătoria sa sunt învăluite în cel mai mare secret, la fel ca multe dintre activitățile sale.

Agenția de știri KCNA din Coreea de Nord a publicat fotografii cu Kim Jong Un fumând o țigară pe peron înainte de a urca în trenul verde-măsliniu cu ornamente aurii. O altă fotografie îl arată zâmbind și stând cu asistenții săi la o masă de lucru în fața drapelului național, într-un compartiment cu lambriuri din lemn.

Kim Jong Un este unul dintre cei 26 de șefi de stat și de guvern din întreaga lume invitați la evenimentul monumental planificat pentru președintele Xi Jinping. Președintele rus Vladimir Putin va participa și el.

Aranjamentele oficiale sunt ținute secrete.

Serviciile secrete sud-coreene se așteaptă ca Kim să primească un ‘tratament excepțional’ și să fie așezat alături de președinții chinez și rus, a declarat un parlamentar sud-coreean după o întâlnire cu serviciile de informații. Speculațiile cu privire la o ulterioară întâlnire între Kim, Xi și Putin sunt numeroase.

Numai apariția publică a lui Kim Jong Un, alături de mai mulți lideri străini la paradă, sau chiar recepția care va urma, ar fi fără precedent.

Această imagine ar fi o lovitură majoră pentru China în contextul rivalității sale sporite cu Statele Unite. Parada va completa o etapă în care China încearcă să-și demonstreze influența diplomatică și puterea militară.

Securitatea la Beijing a fost sporită semnificativ în pregătirea defilării. Soldații au ocupat poziții pe poduri și la colțuri de străzi. Kilometri de bariere metalice au fost instalatae de-a lungul bulevardelor. Locuitorii din Beijing caută soluții la cum să se deplaseze miercuri, ocolind zonele închise.

Kim Jong Un a vizitat anterior China de patru ori.

‘Această vizită arată că Coreea de Nord este acceptată ca membru al unui grup de națiuni condus de China, care include și Rusia. Arată că China tolerează – dar nu salută – relația actuală dintre Coreea de Nord și Rusia’, un aliat, dar și un rival, a declarat Christopher Green, specialist în Peninsula Coreeană la International Crisis Group.

Cele trei țări au relații strânse care datează din timpul Războiului Rece. Coreea de Nord a devenit unul dintre principalii aliați ai Rusiei în războiul din Ucraina, trimițându-i mii de soldați și arme.

Aproximativ 2.000 de soldați nord-coreeni au fost uciși în conflict, a afirmat parlamentarul sud-coreean Lee Seong-kweun, citând o informare adresată aleșilor de către Serviciul Național de Informații din Coreea de Sud.

La rândul lor, Xi și Putin au afișat înțelegere la începutul discuțiilor de la Beijing. Președintele rus, care a sosit duminică, a vorbit despre relații la un ‘nivel fără precedent’. Omologul său chinez a salutat o relație de ‘cooperare strategică cuprinzătoare’.

Cele două țări sunt angajate într-o confruntare cu Occidentul și Statele Unite.

