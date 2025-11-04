Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) informează că un număr de 400 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost raportate în intervalul 27 octombrie – 2 noiembrie, în scădere cu 47,6% faţă de săptămâna anterioară.

În 123 dintre cazurile noi din ultima săptămână este vorba despre pacienţi reinfectaţi, testaţi pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare/o altă reinfectare, transmite București FM.

Potrivit INSP, au fost raportate cinci decese la persoane cu COVID-19, toate prezentând comorbidităţi, un deces fiind raportat la peste o săptămână după ce a survenit. În aceeaşi perioadă au fost efectuate 344 de teste RT-PCR şi 7.283 de teste rapide antigenice. Rata pozitivităţii a fost de 5,2%, în scădere cu 2,5% faţă de săptămâna anterioară.