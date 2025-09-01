Guvernul se întrunește în ședință extraordinară pentru a adopta amendamente la pachetele pentru care urmează să își asume răspunderea în fața Parlamentului.

Astfel, conform agendei Guvernului, ar urma să fie însușite amendamente depuse de către senatori și deputați la cele cinci proiecte adoptate vineri de către Executiv.

Senatul și Camera Deputaților se reunesc, luni, în ședințe comune succesive, pentru angajarea răspunderii Guvernului, pe rând, în cazul a cinci proiecte adoptate de Cabinetul Bolojan care fac parte din pachetul doi de reformă.

Ședințele comune ale Parlamentului sunt programate să înceapă de la ora 19:00 și prezența parlamentarilor poate fi fizică sau online.

Potrivit calendarului stabilit de Birourile permanente reunite, parlamentarii au putut depune amendamente la aceste proiecte de lege până luni dimineață, la ora 9:00.

Conform programului, în prima ședință comună, Guvernul își angajează răspunderea în fața Parlamentului asupra proiectului pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, cea de-a doua ședință comună – pentru proiectul privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, în cea de-a treia ședință comună – proiectul de modificare și completare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanță corporativă a întreprinderilor publice.

În cea de-a patra ședință comună, Guvernul își angajează răspunderea pentru proiectul privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome, iar în cea de-a cincea – pentru proiectul privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Executivul a adoptat, vineri, proiectele de lege pentru care urmează să își angajeze răspunderea în Parlament. AGERPRES