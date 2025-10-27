FCSB a obținut cea mai clară victorie a sa în acest sezon, 4-0 (2-0) cu UTA Arad, duminică seara, pe Arena Națională din București, în etapa a 14-a a Superligii de fotbal.

Daniel Bîrligea (13) a deschis scorul cu un șut de la 22 de metri, cu stângul. Florin Tănase a majorat diferența (38 – penalty), după un henț comis de Alin Roman în careu, lovitura de pedeapsă fiind acordată cu ajutorul arbitrajului video.

Campioana a mai înscris de două ori în ultimul sfert de oră, prin Darius Olaru (80 – penalty), în urma unui henț comis de Florent Poulolo și confirmat de VAR, și prin Mamadou Thiam (90+3).

UTA a jucat întreaga repriză secundă în inferioritate numerică, după ce portarul Dejan Iliev a fost eliminat în finalul primei părți (45+3), pentru henț comis în marginea careului (VAR).

FCSB a avut două goluri marcate de Tănase (18) și Juri Cisotti (27), ambele anulate pentru ofsaid.

Gazdele și-au mai creat ocazii mari de gol prin Risto Radunovic (30), Bîrligea (74) și Darius Olaru (76).

FCSB a reușit a treia sa victorie consecutivă acasă.

UTA a ajuns la nouă etape consecutive fără victorie, cinci egaluri și patru eșecuri.