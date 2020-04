Florin Cîțu, la „Legile puterii”: Sunt bani pentru plata pensiilor și salariilor

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, spune că există bani pentru salarii și pensii și că plata acestora se va face la timp. Declarațiile au fost făcute în emisiunea „Legile puterii”, de marți seară, la Realitatea PLUS.

Întrebat dacă exista un pericol pentru plata pensiilor, salariilor, în această criză generată de epidemia de coronavirus, Florin Cîțu a dat asigurări că nu există.

„Nu. Eu asta fac în fiecare zi. Sunt în contact cu pietele financiare, toate instituțiile financiare, dar și cu cele din piața locală. Am o relație foarte bună cu cei din piața locală, de aceea am și o relatie foarte bune cu sistemul financiar din Romania, cu Banca Nationala.

Deja saptamana trecuta am reusit sa ne imprumutam de pe piata locala – peste 2 mild lei, care se duc direct catre plata salariilor, pensiilor, ajutoare sociale, facturi, rambursare de TVA.

Am și reușit să ne împrumutăm din nou în această săptămână. Toți banii pe care îi obținem merg către pensii, salarii, ajutoare. (…)

Dar efortul e urias in momentul in care veniturile la buget nu mai sunt aceleasi , pe de alta parte avem cheltuieli in crestere: somaj tehnic, pensii, salarii, ajutoare social, aceastea trebuie platite si am spus ca vor fi platite la timp.

Asigur oamenii că tot ce trebuie să primească va fi plătit la timp – pensii, salarii și plăți către firme”, a explicat Florin Cîțu, marți seară, în emisiunea „Legile puterii” de la Realitatea PLUS.