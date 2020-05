Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan: „Exceptionala discutia cu presedintele Iohannis”

Europarlamentarul PNL, Rares Bogdan, anunță că întalnirea pe care au avut-o liderii PNL cu presedintele Iohannis a fost „exceptionala”.

„Exceptionala discutia de la Lac1 de astazi de la 17.00 la 20.30 in prezenta Presedintelui Klaus Iohannis si a Premierului Ludovic Orban. Efectiv cea mai buna si sincera discutie din ultimul an. La 1 an de la castigarea Alegerilor Europarlamentare ne pregatim de castigarea Alegerilor Locale si Generale. #unitate #castigam #impreuna”, a scris Rares Bogdan pe Facebook.

Si liderul deputatilor liberali, Florin Roman, spune ca „PNL a iesit cu motoarele turate” de la intalnirea pe care liderii formatiunii au avut-o marti seara cu presedintele Klaus Iohannis.

„PNL a iesit cu motoarele turate de la aceasta intalnire, cu o echipa puternica, unita si consolidata in jurul lui Ludovic Orban/ deci nu a fost nicio intalnire cu cutitele pe masa cum spun unii, e drept ca am servit o cafea si o apa plata! Nu am discutat nici macar in trecere despre remaniere, intrucat suntem foarte multumiti de modul in care ministrii liberali au reactionat in aceasta perioada dificila/ deci nu pleaca nimeni, nu vine nimeni, iar ministrii isi fac datoria cat mai bine omeneste posibil”, a scris Florin Roman, pe pagina sa de Facebook.

Sursa: Realitatea Din PNL