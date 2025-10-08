Luis Lazarus cere Uniunii Europene să ia măsuri după derapajul lui Nicușor Dan de la Copenhaga, acolo unde a prezentat rechizitoriul lui Călin Georgescu liderilor europen. Europarlamentarul trage un semnal de alarmă: un președinte nu poate să închidă ochii la prezumția de nevinovăție.

„Stimați colegi, astăzi am să vă vorbesc despre prezumpția de nevinovăție. Să presupunem că ar exista o țară în care procurorii, neavând suficiente probe atunci când întocmesc dosarele, le scurg în presă, astfel încât presa să judece mai înainte inculpații și nu instanțele. Și dacă în acea țară ar mai exista și un președinte, care președintele, la rândul lui, ar lua aceste dosare și ar ieși cu ele în presă și ar vorbi defavorabil la adresa inculpaților, ca și cum el i-ar fi condamnat pe loc. Adică, repet, președintele.

Credeți că o asemenea țară nu există? Asemenea țară este, oameni buni, România. Eu vreau să pun o întrebare până la urmă Comisiei și Parlamentului European. Are de gând Parlamentul European să facă ceva în legătură cu această situație? Cu faptul că președintele țării iese și comentează dosare penale care nici măcar nu se află pe fondul instanțelor de judecată?„, a declarat europarlamentarul.