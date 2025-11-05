Legendarul antrenor Emeric Ienei, omul care a condus Steaua București spre câștigarea Cupei Campionilor Europeni în 1986, va fi condus pe ultimul drum sâmbătă, 8 noiembrie, la ora 14:00. Ceremonia funerară va avea loc la Cimitirul Municipal Rulikowski din Oradea, cu onoruri militare.

Distincția îi revine în baza Legii nr. 29/2000, după ce în 2017 a fost decorat de președintele Klaus Iohannis cu Ordinul Național Steaua României în grad de Cavaler, pentru contribuția sa uriașă la succesul fotbalului românesc.

Steaua București a transmis un mesaj emoționant și a anunțat că toți suporterii sunt așteptați să-i aducă un ultim omagiu la Stadionul Ghencea: „Toți cei care doresc să cinstească memoria fostului mare antrenor pot aprinde o lumânare, începând cu ora 18:00, pe esplanada din fața Stadionului Steaua, în zona tunurilor.”

Emeric Ienei a murit miercuri, la 88 de ani, la locuința sa din Oradea. Figura lui rămâne una dintre cele mai respectate din istoria sportului românesc, simbol al eleganței și demnității din fotbal.

Articolul precedentSTENOGRAME-BOMBĂ: 1,5 MILIOANE DE EURO PENTRU O ÎNTÂLNIRE CU PREMIERUL ILIE BOLOJAN. GUVERNUL CONFIRMĂ AUDIENȚA – DOCUMENT
Articolul următorION CRISTOIU, REACȚIE SAVUROASĂ ÎN SCANDALUL DE CORUPȚIE CARE CUTREMURĂ GUVERNUL: „DACĂ ILIE BOLOJAN E CHEMAT LA DNA, EU MĂ ÎNCUSCREZ CU DL. RUTTE!”

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR