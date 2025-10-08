Departamentul pentru Situații de Urgență anunță că nu au fost semnalate probleme deosebite în această noapte în regiunile vizate de avertizări meteo.

Până acum, pompierii au intervenit în 30 de localități din 14 județe din sudul și sud-estul țării și în București pentru evacuarea apei din 12 imobile, două anexe gospodărești și 25 de curți, precum și pentru îndepărtarea unor elemente de construcție căzute și dagajarea a 35 de copaci și a unui stâlp de electricitate care au avariat 22 de autovehicule.

În localitatea Otopeni, din județul Ilfov, circulația rutieră a fost blocată temporar pe sensul către Ploiești, după ce un copac s-a prăbușit pe DN1.

În județul Caraș-Severin, pe DN6, mai multe roci s-au desprins de pe versanți și au lovit un autoturism aflat în deplasare, fără a fi înregistrate victime.

Avertizare de cod roșu de ploi până la ora 15.00

Județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu și Ilfov, precum și capitala, sunt, până la ora 15:00, sub avertizare cod roșu de ploi torențiale și abundente.

Până la ora 23:00 este în vigoare un cod portocaliu de ploi însemnate cantitativ în Muntenia, jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei şi al Olteniei.

În același interval, nordul Moldovei, sudul Transilvaniei, estul și sudul Olteniei și în vestul Carpaților Meridionali sunt sub cod galben.

Cod roșu de inundații

Și hidrologii au emis un cod roșu de inundații pentru râurile din Dobrogea, de pe raza județelor Constanța și Tulcea, valabil până la miezul nopţii următoare.

În același interval este în vigoare un cod portocaliu pentru cursurile de apă din jumătatea de sud a Moldovei și cea mai mare parte a Munteniei.

Alte râuri din sudul, centrul, sud-estul, estul și nordul țării sunt, până mâine la prânz, sub cod galben.