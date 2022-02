Pompierii din Caraş-Severin vor putea interveni mai rapid, în cazul unor inundaţii, alunecări de teren, incendii de pădure şi vegetaţie uscată sau chiar cutremure, datorită unui proiect transfrontalier în valoare de 1,5 milioane de euro, derulat împreună cu Primăria Vârşeţ – Serbia, Consiliul Judeţean Caraş-Severin, Inspectoratul pentru Situații de Urgență BANAT al județului Timiș și Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă –ADIVEST.

1,5 milioane de euro, fonduri europene provenite prin programul Interreg-IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia, au fost investite în echipamente de ultimă generaţie în domeniul situaţiilor de urgenţă, după cum declară managerul de proiect, Cristian Bâtea:

Rezultatele proiectului după 30 de luni de implementare, au fost 30 de luni din cauza unei extensii de la 24 la 30 de luni dat fiind perioada COVID-19 prin care am trecut, dar am reușit să terminăm cu bine toate activitățile; rezultatele palpabile sunt investițiile în autospecialele de stingere a incendiilor pe partea sârbă, de mici şi de mari dimensiuni, a unei bărci de salvare, a unor camere de termoviziune. La fel și Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Caraș-Severin a achiziționat microbuze de transport persoane, autospeciale 4 x 4 mici și mari, corturi de campare, camere de termoviziune, echipamente IT. Toate aceste dotări duc către obiectivul proiectului, scăderea timpului de reacție la intervenție în cazul unor dezastre.

Obiectivul proiectului Reţea comună durabilă pentru situaţiile de urgenţă din Banat a fost consolidarea capacității operaționale și instituționale a autorităților locale responsabile cu situațiile de urgență, de prevenire a dezastrelor, de atenuare, de prevenire a accidentelor de mediu și de reacție în caz de situații de urgență din aria proiectului (zona transfrontalieră româno-sârbă, reprezentată de județele Caraș-Severin și Timiș din România și districtul Banatul de Sud din Republica Serbia).

Colonelul Ionel-Doru Ionică, împuternicit la comanda Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă SEMENIC, consideră că aceste dotări vor fi de un real folos:

În cadrul proiectului am reuşit să aduce un plus de dotare atât de necesară pentru desfășurarea corespunzătoare a misiunilor. Şi mai mult, am reuşit să asigurăm echipe de scafandrii funcționali şi operativi pentru județele Caraș-Severin şi Timiş. Putem afirma că prin intermediul acestui proiect, în jur de 120.000 de cetățeni, care locuiesc în zona transfrontalieră, vor beneficia de un plus de siguranță, ca urmare a punerii în comun a resurselor materiale și umane ale partenerilor din acest proiect.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență SEMENIC al județului Caraș-Severin a cumpărat: un autocamion IVECO 4 x 4 cu prelată și două vehicule de teren N1G marca Mitsubishi L200, trei microbuze de 8+1 locuri, un container pentru suport logistic, echipamente de salvare din diferite medii şi de intervenție la inundații, echipamente IT, echipamente de intervenție pentru personal. De asemenea, au urmat cursuri şi au obținut brevetul de scafandru un număr de 8 angajați ai Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă SEMENIC şi BANAT.

În cadrul proiectului a fost desfăşurată şi o campanie de conştientizare a populaţiei AJUTĂ-NE SĂ TE SALVĂM“, iar în mai multe localități din Caraș-Severin au fost montate plăcuțe cu cod QR pentru semnalizarea riscurilor.

Sursa: Realitatea de Caras-Severin