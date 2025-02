24 februarie, Dragobetele este ziua înființării societății Sonimpex Topoloveni,în anul 1993.

În cei 32 de ani de activitate am trecut de la momente de bucurie la supărare, maxime. Până în anul 2001 am avut ca activitate de bază comerțul. Ca urmare a unor presiuni subiective am decis să trecem în zona producției; am fost ” ajutați” de faptul că vechea conducere a fabricii din Topoloveni ne înșelase într-un contract important livrându-ne conserve neconforme.

Debutul în producție a început cu transformarea fierului vechi din Secția de magiun și deshidratate din Topoloveni, în utilaje performante. Magiunul din prune, cu o rețetă autentică din anii 1914, produs prima dată la Topoloveni,a fost locomotiva care a condus- conduce și acum- parcursul acestui sfert de secol de la primul cazan cu prune până la cele peste 50 alimente Topoloveni. Deviza noastră, a întregului colectiv, este respectul pentru sănătatea consumatorului și consumul la masă,împreună mai multe generații. Aceasta înseamnă că la noi NU există zahăr adăugat, aditivi. Succesul a început imediat prin recunoașterea magiunului din prune,în anul 2002 drept ” Cel mai bun din România” de către UGIR. Premiul ne-a încurajat să continuăm. Astfel am participat la concursuri internaționale unde am obținut Două Steluțe de Aur Michelin, Cel mai bun Gust din Anglia, Certificarea cu Cod Operator NATO în urma multiplelor analize realizate la laboratoare acreditate NATO. Pentru noi, cea mai importantă recunoaștere este Calitatea de Furnizor al Casei Regale a României oferită de Majestatea Sa Regele Mihai I al României. Am realizat Studiu Clinic la Institutul Național NC Paulescu de Diabet și Nutriție care a demonstrat că magiunul nostru din prune poate fi consumat de persoane bolnave de diabet, cu acordul medicului curant.

Deoarece magiunul se obține numai din prune proaspete și se poate procesa 2/3 luni pe an,vara/toamna, am diversificat producția cu dulcețuri, zacuște, sarmale,tocănițe, gemuri, marmelade,diverse conserve din roșii. Pentru produsele dulci-natural-avem Brevet de Invenție din anul 2015 prin care am înlocuit siropul din zahăr cu suc natural din mere. Anul 2011 este anul în care am fost certificați de Comisia Europeană cu Indicație Geografică Protejată-Topoloveni Magiun din prune.Timp de 5 ani am fost singurii producători din industria alimentară din România cu o certificare europeană ceea ce înseamnă că magiunul din prune produs la Topoloveni este tradițional,unic,autentic.

Cu dulcețurile am obținut Medalii Internaționale de argint și bronz la Monde Selection. Cel mai mare succes internațional al Magiunului românilor produs de noi la Topoloveni,este Locul Întâi Mondial,în ultimii 4 ani, în Taste Atlas, drept Cel mai Bun Gem și Cea mai bună Conservă din fructe.Taste Atlas este o platformă online care prin specialiști și cercetători în gastronomie selectează cele mai bune produse alimentare tradiționale din lume.

În țară autoritățile nu au sprijinit Indicația Geografică Protejată ceea ce a condus la o serie de procese care au afectat societatea noastră. Din acest motiv cifra afaceri din anul 2024 a ajuns numai la 6.300.000 lei ceea ce este puțin referindu-ne la unicitatea dulcețurilor, Indicației magiunului și procesarea tuturor alimentelor FĂRĂ adaos de zahăr sau aditivi.

Deoarece nu am reușit,încă, să găsim dreptatea în Justiție, am branduit toate etichetele cu cifre.

Produsele Topoloveni se găsesc în sistemul retail, magazinele proprii din București-str.CA Rosetti 26;Bdul Carol I 57-Topoloveni-str.Maximilian Popovici 56 sau online,https://www.magiun-sonimpex.ro/magazin-online.

“Mulțumim tuturor celor care ne-au fost alături în această călătorie, de la echipa noastră minunată până la clienții fideli care ne apreciază produsele! La mulți ani plini de succes și noi provocări, pentru că povestea Sonimpex Topoloveni nu se oprește aici!”