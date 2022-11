Grupul de la Cluj este mai puternic ca niciodată. Si in politica, si in fotbal, dar mai ales in afaceri, potrivit unei analize Culisele Statului Paralel. După ce au condus mai multe instituții de forță din România (SRI, Ministerul de interne, SIE), au stat tot timpul în spatele președinților PSD, au pus mâna pe CFR Cluj, au făcut bani mulți, astfel încât să organizeze nunțile copiilor la vile de lux in Italia, acum vor sa-i “fure” afacerea imobiliara de la Cluj a Elenei Udrea. Mai mult, reprezinta si o forță importantă în interiorul PSD si îi suflă în ceafa actualului șef. Sorin Grindeanu este direct conectat cu principalul asociat in afaceri al patronului CFR dar si cu baronul de Neamț Ionel Arsene. Încrengături halucinante de firme care primesc licențe de exploatare pe banda de la ANRM dar si lucrări uriașe la Ministerul Transporturilor. Legăturile de afaceri ajung pana in SUA la Eric Trump, fiul lui Donald Trump si la o familie de evrei extrem de bogată.

Neluțu Varga, actualul patron al CFR Cluj, a ajuns în această funcție, iar mai apoi în fruntea fotbalului românesc, sprijinit din umbră de Ioan Rus și apropiații săi, capii „Grupului de la Cluj”

Deși n-a recunoscut niciodată implicarea la CFR Cluj, Ioan Rus, fost ministru de interne și fost ministru al transporturilor a condus în această vară delegația echipei în deplasarea în Andora, în absența lui Neluțu Varga. Rus e o prezență constantă la meciurile echipei.

Într-o serie de dezvăluiri făcute de jurnalistul clujean Liviu Alexa, aflăm informații neștiute despre unul dintre cele mai controversate grupuri din spatele celui mai iubit sport din lume. Într-un interviu acordat pentru Radio „Gold FM”, Alexa, a povestit cum este condusă campioana CFR sau cum a fost îndepărtat fostul patron Arpad Paszkany de la club.

„«Grupul de Cluj» începe cu un singur tip care se numește Ioan Rus, dumnealui era un vechi membru al PCR înainte de 1989. Era președinte al Asociației Studenților Comuniști clujeni pe centrul universitar Cluj, în anii ʼ80. (…) Atunci Ioan Rus a participat la diverse acțiuni cu alți lideri ai tineretului comunist local, l-aș cita, de exemplu, pe tânărul George Maior, care avea mai târziu să devină șef SRI. (…) Rus controla ideologic totul. Gașca asta de uaseceriști din România trebuie privită ca pe un fel de premasonerie politică românească. Toți între ei, de-a lungul a 30 de ani, au colaborat intim. Ca în armată, ei s-au ajutat. Și acolo, printre alții, îl întâlnește și pe acest tip ochelarist, care a făcut armata la Securitate, mai grăsuț, mai cârlionțat, cu ochelari de comunist, se numea Emil Boc”, a povestit Liviu Alexa.

Potrivit jurnalistului, membrii „Grupului de la Cluj” nu au fost interesați de avantaje financiare, ci și-au dorit întotdeauna să controleze instituțiile de forță ale statului, care să le confere puterea absolută.

Despre Clubul de fotbal CFR Cluj se spune că ar fi controlat din umbră de același Ioan Rus și apropiații săi. Jurnalistul Liviu Alexa a povestit că în urmă cu mai mulți ani, Rus l-ar fi obligat prin șantaj pe fostul patron Arpad Paszkany să-i cedeze echipa lui Neluțu Varga.

„Arpad Paszkany cunoaște o perioadă extraordinară, înfloritoare cu clubul său, practic reușește trei calificări, o dată la doi ani, în Champions League, motiv pentru care îi și vin foarte mulți bani. Am calculat, undeva, spre o sută de milioane de dolari sau de euro. Și la un moment dat, reușește proasta performanță și are proasta inspirație să se asocieze cu Ioan Rus într-un trust de presă, undeva în 2011. Paszkany și-a pierdut aproape toți banii în această asociere, pentru că nu știa presă. (…) Între timp, Rus s-a extras foarte elegant din afacere spunând că el are treabă la București. Și acolo apare un incident foarte ciudat, în care dintr-o dată lui Paszkany i se creează un Dosar DIICOT pentru evaziune fiscală, ceva jucători care n-au fost vânduți la prețul corect. (…) Nici astăzi nu este trimis în judecată Paszkany, dosarul a fost folosit ca metodă de șantaj, pentru ca Paszkany să se care din Cluj Napoca” și-a continuat Liviu Alexa dezvăluirile.

După ce Arpad Paszkany a fost scos din decorul CFR Cluj, clubul a fost preluat de actualul patron, Neluțu Varga, cu ajutorul oamenilor din umbră, printre care și Ioan Rus. Cum a fost posibil ca o echipă abia ieșită din insolvență să câștige patru titluri de campioană consecutiv? Ei bine…

„Cumva din pământ apare acest investitor Nelu Varga, un tip foarte interesant. (…) Gestiona sume importante de bani, printre care și banii unui miliardar neamț, Abris Lelbach se numește, pentru care a efectuat diverse investiții cu succes. (…) Cred că Varga a înțeles că dacă vrea să reușească în proiectul ăsta, al CFR-ului, care-ți dă notorietate, forță, sistem relațional extraordinar, are nevoie de protecție, pentru că Arpad Paszkany a reușit să câștige campionatele fără protecția SRI!”

Și Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a oferit în urmă cu un an detalii importante despre situația de la Cluj. El a dezvăluit inclusiv faptul că a fost sunat după declarațiile sale prin care reitera că CFR Cluj e controlat de „Grupul de la Cluj”.

„M-a sunat ministrul Rus. Cu care eu sunt amic. Un tip de care eu am o părere foarte bună pentru că este un tip deştept. Mi-a spus că într-adevăr patronul adevărat ar fi Varga. Chiar dacă influenţele mai sunt şi din altă parte. Dom’ne, Grupul de la Cluj este puternic. A fost, este şi va fi puternic. Greu să-l dărâmi,” a spus Dumitru Dragomir. Acesta a susţinut că Ioan Rus l-a sunat ca să-i mulţumească. Numai că telefonul fostului ministru de interne a venit după ce fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal afirmase că „la Cluj altcineva comandă, nu Varga”.