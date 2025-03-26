Ion Cristoiu dă de gol jocurile din spatele scenei politice. Maestrul spune că sistemul nu va reuși să oprească revolta românilor, indiferent de ce măsuri ar lua. 

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