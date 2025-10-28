Cristela Georgescu a transmis un mesaj emoționant pentru toate mamele. Soția lui Călin Georgescu a vorbit despre Sfântul Mare Mucenic Dimitrie și Sfântul Dimitrie cel Nou, despre care spune că sunt ocrotitorii femeilor care au copii.

Într-o postare pe o rețea de socializare, Cristela Georgescu vorbește despre sacrificiile pe care mamele le fac pentru copiii lor.

Aceasta susține că femeile sunt protejate de cei doi sfinți, care le dau curaj să își crească copiii indiferent de greutățile prin care trec.

Totodată, Cristela Georgescu amintește în postarea sa despre faptul că femeile dorm mai puțin după ce aduc pe lume copii, sunt copleșite de griji însă, cu toate astea, sunt puternice și fac față provocărilor.

Totodată, soția lui Călin Georgescu face apel la bărbați să prețuiască femeile și mamele din viața lor.