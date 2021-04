Medicul Sorina Dumitrache de la Spitalul Militar Braşov va conduce o perioadă secția ATI a spitalului reşiţean, secondată de asistentul şef Raluca Floricel, de la acelaşi spital.

„Prin ordin al Ministrului Apărării au fost detaşate cele două doamne, dânsele au şi sosit la Reşiţa. ATI este cea mai importantă secţie a unui spital. Eu am încercat să fac lucrurile să meargă, nu am prea avut cu cine. Am cerut extensia ATI, nu am fost ajutată. Şi am cerut sprijin. Conducerea militară nu a venit să taie capete, ci să ne sprijine şi să facă în aşa fel încât lucrurile să meargă bine. O organizare militară riguroasă înseamnă un lucru constructiv pentru Spitalul Judeţean Reşiţa nu doar pentru că ATI este o secţie din prima linie, ci şi pentru faptul că are legătură cu toate secţiile“, a precizat managerul Alina Stancovici.

Sursa: Realitatea de Caras-Severin