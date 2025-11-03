Comportamentele agresive și bullyingul apar la vârste tot mai mici, arată un studiu al organizației Salvați Copiii.

În plus, 9 din 10 profesori și consilieri școlari consideră că elevii cu care lucrează sunt victime ale hărțuirii, 8 din 10 specialiștii din învățământul preșcolar gestionează ocazional sau frecvent situații de bullying între copii, iar 6 din 10 consideră că tachinarea și agresivitatea sunt probleme semnificative și în afara orelor în care cei mici stau la grădiniță.

De multe ori copii ajung să aibă un comportament agresiv pentru că asta văd acasă și în societate, spune la Radio România Constanța, Elena Stambuli – profesor psiholog la centrul de asistență și resurse educaționale din oraș.

Elena Stambuli: De cele mai multe ori, copiii imită ceea ce văd în jurul lor. Un copil care nu este foarte atent supravegheat va tinde să copieze aceste modele, pentru că ele ies în evidență. Educația se face acasă, în primul rând. Grădinița și școala continuă să transmită informații și să dezvolte partea aceasta socio-emoțională a copiilor, dar fundația stă acasă. Și atunci chiar și copilul agresor de cele mai multe ori este victima familiei, care fie îl ironizează, fie îl poreclește acasă, poate că îl abuzează și fizic și atunci copilul învață că este ceva firesc și că așa își face dreptate.