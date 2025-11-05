Moartea lui Octavian Stroici, muncitor român de 66 de ani, prins sub dărâmăturile Turnului Conților din Roma, a declanșat o anchetă amplă condusă de Parchetul European. Procurorii investighează posibile acte de corupție, fals și neglijență în atribuirea contractelor de restaurare finanțate prin PNRR.

Ancheta vizează proiectul derulat de Società Giubileo 2025, responsabilă de marile lucrări de restaurare din Roma. Primele rezultate tehnice arată că lucrările de îndepărtare a azbestului ar fi putut slăbi structura monumentului, provocând prăbușirea parțială a acestuia.

Echipe de experți italieni analizează documentația și verifică posibile subcontracte ilegale sau influențe politice. Carabinierii au efectuat inspecții cu drone și scanări 3D la fața locului, iar zona rămâne sub sechestru. Sunt cercetate posibile infracțiuni de omor din culpă și încălcarea normelor de protecție a muncii.

Octavian Stroici, originar din Suceava, lucra în Italia de peste 20 de ani. A fost prins sub ruine timp de 11 ore și a murit la spital, după un stop cardiac.

Sindicatul Filca-CISL a cerut autorităților italiene reducerea vârstei de pensionare pentru muncitorii din construcții, acuzând lipsa protecției pentru lucrătorii în vârstă.

Parchetul European urmează să anunțe extinderea anchetei asupra modului în care au fost gestionate fondurile europene alocate restaurării monumentelor istorice din Roma.