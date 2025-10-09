Salariile atractive, condițiile de muncă și șansa de a-și construi o carieră sunt principalele motive pentru care mii de angajați veniți din Asia și din alte regiuni aleg România. Elena Panțiru, vicepreședintele Patronatului Importatorilor de Forță de Muncă (PIFM), a explicat cât câștigă lunar un muncitor străin angajat la noi.

Din punct de vedere fiscal, străinii sunt tratați exact ca angajații români. Din salariul brut li se rețin contribuțiile obligatorii, iar angajatorii achită suplimentar contribuția asiguratorie pentru muncă.

Cât câștigă lunar un muncitor străin în România

Salariile străinilor sunt similare cu cele ale cetățenilor români, iar valoarea acestora depinde de domeniu și calificarea persoanei în cauză. Să luăm în considerare că, în cazul profesiilor care implică pregătire și experiență, veniturile sunt mai mari.

În funcție de domeniu și de pregătirea lucrătorului străin, salariile sunt diferite. De exemplu: în construcții, pentru muncitori necalificați, salariile pornesc de la 4.800 lei brut, cu bonuri de masă și cazarea asigurate de către angajator, iar pentru cei calificați salariile sunt mai mari și cresc individual, în funcție de performanțe.

În domeniul hotelier, pentru muncitorii necalificați, salariile încep de la 4.050 lei, cazarea și masa asigurate. Și aici, în funcție de pregătirea profesională și nivelul de calificare, se aplică o altă grilă de salarizare. În funcție de performanțe se acordă și bonusuri.

Indiferent de domeniu, niciun străin nu primește un venit lunar mai mic decât salariul minim pe economie din România. Angajatul are mereu cazarea și masa asigurate. Mulți dintre ei evoluează profesional, iar angajatorii cer Inspectoratului General pentru Imigrări schimbarea funcției într-un post superior.

Schimbarea postului vine automat cu majorarea veniturilor.

„Angajatorii au obligația să transmită autorităților schimbările de salariu, procedură pe care noi o îndeplinim și nu întâlnim venituri în scădere”, a explicat Elena Panțiru, la Digi24.

„Nu sunt neapărat programe dedicate exclusiv străinilor, dar, da, aceștia beneficiază de cursuri de formare profesională. Pentru unele profesii, obținerea unui certificat de calificare în România este obligatorie, după ce străinul dobândește cunoștințe de limba română.

Condițiile de muncă sunt asemănătoare cu ale salariaților români, adică pe un șantier munca unui zidar român nu este diferită de munca unui angajat străin”, a mai precizat vicepreședintele PIFM.

„În primul rând, oamenii sunt atrași de veniturile pe care le obțin aici, acestea sunt mult mai mari față de cele din țara de origine. De asemenea, iau în considerare oportunitatea de a trăi și munci într-o țară europeană dezvoltată, cu perspective de îmbunătățire a nivelului de trai, atât pentru ei, cât și pentru familia care rămâne acasă sau pe care încearcă să o aducă în România.”

Câte avize de muncă au fost emise în 2025

„Până la data de 08.10.2025 au fost emise 74.512 avize de muncă pentru cetățeni nou admiși (nou admiși sunt cei care au obținut un aviz și nu se află pe teritoriul României).

Până la data de 30.09.2025 au fost emise 84.826 de avize de muncă pentru cetățeni străini (pentru străini nou admiși sau pentru străini aflați deja în România care au schimbat angajatorul, funcția sau alte cazuri).

Conform datelor transmise de Inspectoratul General pentru Imigrări, în primele nouă luni ale acestui an au fost emise 84.125 de avize pentru lucrători permanenți, 262 pentru lucrători detașați, 214 pentru lucrători înalt calificați, 44 pentru schimbarea funcției în cadrul aceluiași angajator, 177 pentru lucrători sezonieri, precum și 4 pentru programul au pair și un aviz pentru un stagiar.”

(Programul au pair este un tip de schimb cultural internațional prin care o persoană locuiește temporar într-o familie gazdă dintr-o altă țară.)

Domeniile unde se caută cei mai mulți străini

„Cele mai multe avize de muncă au fost emise în domeniul construcțiilor, pentru profesii precum zidari, dulgheri, fierari betoniști, finisori, sudori, operatori de utilaje, ingineri, tehnicieni și muncitori necalificați.

Alte domenii importante care angajează lucrători străini sunt HoReCa, unde se caută bucătari, ospătari, ajutor de ospătar sau de bucătar, cameriste și recepționeri, dar și producția, serviciile, transporturile, curieratul, agricultura și activitățile domestice.

Contractele sunt făcute pentru minim 2 ani și pot fi prelungite atât timp cât muncitorul și angajatorul sunt de acord”, a conchis vicepreședintele PIFM.

Avizul de muncă este documentul emis de Inspectoratul General pentru Imigrări, la cererea unui angajator, prin care acesta primește dreptul de a angaja un străin pe o funcție stabilită. Atât persoana, cât și postul sunt precizate clar în momentul solicitării.

Permisul de ședere este altceva: reprezintă prelungirea dreptului de ședere temporară în scop de muncă, detașare sau alt tip de activitate, acordată pe baza vizei de lungă ședere. Străinul trebuie să prezinte dovezi privind spațiul locativ, adeverință medicală, taxe achitate și un contract de muncă de cel puțin un an.