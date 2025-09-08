Ministrul Muncii, Florin Manole, a fost întrebat la un post TV când se poate reveni asupra plafonului peste care să se pună CASS în cazul pensiilor, de la 3.000 de lei la 4.000 de lei.

”Data de la care se poate reveni asupra acestei măsuri este finalul anului 2026, dar cu certitudine această măsură este şi trebuie să fie una temporară şi nu permanentă, pentru că situaţia cu deficitul bugetar trebuie rezolvată şi trebuie să se atenueze acest deficit, încă de anul acesta, cu atât mai mult anul viitor, astfel încât să nu mai fie nevoie de această măsură şi neplăcută şi nedreaptă aş spune”, a spus el.

Ministrul a precizat, despre banii pe care i-au pierdut pensionarii, prin această măsură, că ”sumele erau în primul rând meritate, nici nu contează dacă erau mari sau mici, erau banii oamenilor”.

”Noi am considerat că plafonul trebuie să fie la 4.000 de lei, plafonul peste care să se pună CASS. Asta ar fi făcut ca peste 790.000 de persoane în plus să nu plătească nici un leu pentru această taxă, însă, din păcate, n-am avut succes. Am încercat cu plafonul ăsta şi la indemnizaţia pentru mame, tot aşa în ideea de a proteja pe cei cu venituri reduse, pentru că dintr-o pensie mica, orice taxă este semnificativă, sau dintr-un venit mic”, a menţionat Manole.