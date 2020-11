El a spus că a fost plăcut impresionat de numărul mare de escursioniști care strănat pădurile din zonă, dar că întreg farmecul acesteia este stricat de zgomotul făcut de transportatori de lemn. În plus, aceștia au distrus drumurile din zonă cu camioanele lor supraîncărcate.

Așa că a venit cu câteva idei:

Pe lângă turiștii însetați de frumos am intalnit, bineînțeles 2 camioane cu lemn.

E normal sa recoltam masă lemnoasă iar atâta timp cât acest lucru se face legal nu putem si nu trebuie sa ne opunem.

Dar mă mira hărnicia firmelor care sâmbăta, la ora 13 scot din pădure camioane supraîncărcate. Pentru că liniștea toamnei de pe râul Sucu sau Bistra Mărului, sau de pe cine stie câte alte râuri din țară e tulburată de camioane care in zile de odihnă sau de sărbătoare extrag lemn din pădure.

Locațiile turistice ar trebui să fie în zile de relax scutite de traficul camioanelor supraîncărcate pline cu lemn care oricum și peste tot depășesc greutatea admisă pe axe .

Protejarea pădurilor prin exploatare rațională și legală trebuie să se întâmple. De aceea in judetul Caraș Severin ieșirea lemnului din pădure trebuie in detaliu controlat.

Nu mă refer aici neaparat la nevoile localnicilor de lemn de foc cât la zecile sau sutele de camioane ce ies zilnic din pădurile Carasului si merg spre fabricile de procesare.

Controlul strict impune posibilitatea aplicarii de reguli in folosul cetatenilor care locuiesc in satele de la marginea padurii. Cât si evidența exactă a masei lemnoase extrase in folosul protejării pădurii ori respectării prevederilor legale. De exemplu în zona Poiana Mărului si in satul Borlova o amărată camera video de 150 eur conectată la internet și montată astfel încât să supravegheze drumul ar rezolva tot. Inclusiv evidența cantității de lemn ieșită ,ora si nr de înmatriculare al autovehiculului implicat . În acest mod tot perimetrul pădurilor din zona turistică Poiana Mărului Muntele Mic ar fi la amănunt si atent supravegheat.