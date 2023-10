Cu toate că sezonul rece poate fi plăcut pentru câțiva, pentru majoritatea oamenilor este un lucru nedorit, mai ales din punct de vedere financiar. Unul dintre cele mai mari costuri în perioada de iarnă este încălzirea casei. Prin urmare, este important să efectuăm calculele necesare înainte de a da drumul la sistemul de încălzire, deoarece acest lucru poate ajuta la planificarea unu buget pe termen lung și la evitarea unor surprize neplăcute în privința costurilor.

Bucureștenii pot respira ușurați în această iarnă, deoarece prețul gigacaloriei va rămâne neschimbat. Autoritățile au anunțat că prețul gigacaloriei va rămâne la același nivel ca și iarna trecută, ceea ce înseamnă că cetățenii nu vor fi nevoiți să plătească costuri suplimentare pentru încălzirea locuințelor lor.

Preţul gigacaloriei rămâne plafonat, cel real este de aproximativ 1.000 de lei, din care bucureştenii vor plăti 346 de lei, ca şi iarna trecută, a anunţat primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, conform Realitatea PLUS.

„Pierderile din reţea au scăzut în valoare absolută foarte mult, au crescut în procent, pentru că a fost o iarnă caldă şi vânzările au scăzut (…). Pierderile noastre sunt undeva la 20-25% iarna, undeva la 60-70% vara, pentru că este consumul mic şi apa cu presiune mică merge prin aceleaşi găuri şi are timp să se scurgă şi din cauză că ponderea lunilor calde a fost mai mare, atunci şi vânzarea a fost mai mică şi procentul a fost mai mare, dar în valoare absolută pierderile au fost mult mai mici şi indicatorul care este cel mai corect este câtă apă de adaos bagi, câtă apă pierzi şi tendinţa de scădere este clară”, a spus Nicuşor Dan, miercuri, la ceremonia de dezvelire a unui monument dedicat sublocotenentului Ecaterina Teodoroiu.

Într-o lună de iarnă, pentru încălzirea unei camere se consumă, în medie, o gigacalorie. Astfel, facturile la încălzire, în București, ar putea fi similare cu cele de iarna trecută, dacă se menține consumul.

Pentru o garsonieră, prețul căldurii va ajunge în jur de 350 de lei, iar pentru un apartament cu două camere aproximativ de 700 de lei. Pe de altă parte, cei care dețin un apartament cu trei camere vor fi aspru arși la buzunare, fiind nevoiți să plătească lunar 1000 de lei.

„Faţă de anul 2022 când am avut un tarif de 860 de lei din care cetăţenii au plătit 160 în cea mai mare parte a anului, partea de iarnă şi noi am plătit 700, anul ăsta vom fi în situaţia în care o să avem 1.100 tot tariful, din care cetăţenii plătesc 350 şi noi şi primăria plăteşte din banii cetăţenilor 750 de lei. Diferenţa o să fie între 700 anul trecut şi 750 anul ăsta, ceea ce nu este o sumă mare şi noi nu am luat împrumutul ca să plătim cheltuielile curente, am luat împrumutul ca să plătim acele diferenţe de tarif care s-au acumulat şi care anul acesta nu vor mai fi”, anunța, la începutul anului, edilul Capitalei, Nicușor Dan.

