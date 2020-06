Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății: Relaxarea totală a măsurilor din 15 iunie, sub semnul întrebării

Secretarul de stat in Ministerul Sănatatii, Andrei Baciu, a declarat, astazi, in emisiunea Realitatea.NET „Romania in Realitate”, moderata de Marinela Mititelu, ca microfocarele aparute in ultimele zile la spitalul din Slatina si in alte unitati medicale din judeţul Iasi „pun sub semnul intrebarii relaxarea totala” a masurilor asteptate de populatie dupa data de 15 iunie. „Pericolul nu a trecut. Virusul este in continuare in societate”, a avertizat Baciu.

Potrivit oficialului din Ministerul Sanatatii, atat starea de urgenta, cat si cea de alerta reprezinta un cadru legislativ ce permite autoritatilor sa ia intr-un timp foarte scurt toate masurile pentru a gestiona o criza de sanatate publica, cum este cea provocata de pandemia de coronavirus.

„Starea de alerta, de urgenta, frame work-ul trebuie sa-ti permita sa iei masuri. Exista in continuare o transmitere comunitara. Nu suntem in pozitia de a ne relaxa. (…) Felul in care masurile vor fi relaxate in continuare, dupa data de 15 iunie, depinde de evolutia epidemiologica”, a mai spus Baciu.

El a aratat ca traiam o perioada de pandemie, „o criza de sanitate publica”, iar masurile de relaxare nu pot fi luate decat de specialisti pentru ca sunt „chestiuni tehnice, medicale”.

Intrebat cand am putea scapa de obligativitatea purtarii mastii de protectie in spatiile inchise precum si in mijloacele de transport in comun, Andrei Baciu a raspuns ca purtatrea mastii „este o masura clara de protectie ce duce la limitarea transmiterii virisului in interiorul unei comunitati”, la fel ca si spalatul pe maini si pastrarea distantei sociale.

Chiar daca odata cu venirea sezonului cald se va reduce posibibilitatea contaminarii pentru ca virusul nu rezista la temperaturi ridicate, asa cum s-a stabilit ca urmare a studiilor stiintifice, purtarea mastii in interior va continua sa aiba „un rol si un beneficiu”.

„Existenta conditiilor propice de a transmite virusul de la o persoana la alta creste in interiorul cladirilor, de aici si rolul protectiv al acestei masuri. Ridicarea acestei masuri depinde de implicatiile si dinamica epidemiologica”, a explicat reprezentantul MS.

Nici in ceea ce priveste deschiderea restaurantelor scenariul nu pare sa fie mai optimist. Din contra, secretarul de stat in MS a spus ca oportunitatea unei astfel de masuri va depinde de numarul de cazuri din zilele premergatoarei zilei de 15 iunie.

„Ca si in cazul masurilor precedente, deciziile vor fi luate pe baza analizelor expertilor INSP si MS. (…) Si in Europa lucrurile fluctueaza de la o societate la alta. Fireste ca sunt extrem de importante si chestiunile economice”, a spus acestea, referindu-se la informa\”ia potrivit careia amanarea deschiderii restaurantelor ar putea duce la disparitia a 150.000 locuri de munca.

„Indiferent cand se va face (redeschiderea restaurantelor – n.r.), ca si in cazul teraselor, va fi insotita (masura – n.r.) de masuri de protectie a populatiei”, a aratat secretarul de stat.

Sursa: Realitatea Din PNL