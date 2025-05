Într-o perioadă tensionată, marcată de valuri de ură și dezbinare socială, Anca Alexandrescu aduce în prim-plan un mesaj de speranță, credință și chemare la responsabilitate civică. Într-un context politic și social încărcat de conflicte, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel și-a exprimat opinia despre starea actuală a societății românești, făcând apel la valori fundamentale precum credința, respectul pentru demnitatea umană și unitatea națională.

Într-o intervenție la Realitatea Plus, Anca Alexandrescu a răspuns valului de ură și jigniri care s-a abătut în ultima perioadă în mediul online, atât asupra sa, cât și asupra susținătorilor valuljui suveranist:

„În această dimineață am făcut un experiment. Am postat pe pagina de socializare o rugăciune pe care am primit-o ieri de la doamna Cristela Georgescu. O rugăciune pentru poporul român. Vedeți voi ce se întâmplă, îmi aduceam aminte în ultimele două zile după acest val de ură, acest val de jigniri, de înjurături, pe care îl primesc și eu și alți susținători ai suveraniștilor care avem această opțiune. Am sentimentul că e ca în filmul pe care l-am văzut în copilărie, Exorcistul.

Dumnezeu pare că ne-a dat aceste încercări începând de anul trecut din decembrie pentru a scoate tot răul și urățenia la suprafață. Cred că este o șansă ca poporul român să se mântuiască în această perioadă. Eu mă bucur că se văd acum, ies la suprafață toate aceste manifestări și toți acești oameni care sunt fără Dumnezeu. Nu mă miră că domnul Burleanu este în spatele domnului Nicușor Dan, căci în ultimele zile am văzut pe absolut tot sistemul creat de Băsescu, cu Coldea, cu Kovesi, s-a pus în spatele lui Nicușor Dan. Ba chiar și televiziunile care au spus la un moment dat că sunt împotriva sistemului, dar azi dovedesc că nu sunt altceva decât o unealtă a sistemului.

Mă surprinde că nu reacționează nimeni din autoritățile statului, pentru că într-un stat normal, liber, nu un stat luat pe persoană fizică, așa cum este statul român de ani de zile, acest lucru nu ar fi trebuit să se permită.

Cu puțin timp înainte să intru în direct, am postat pe pagina mea postarea unui, nici nu știu cum să-l numesc, pentru că nu vreau să vorbesc urât, unui personaj care este persoană publică, nu discut calitatea lui, domnul Bendeac, care are o postare de un rasism și o răutate, ceva absolut înfiorător, vorbește despre cei care sunt pleava societății, scursuri, ceva inimaginabil. Vorbește despre domnul Călin Georgescu că este fascist, ceva cumplit. Mai mult decât atât, vorbește despre părinții ale căror copii mănâncă cartofi că trebuie decăzuți din drepturile lor. Nu asta trebuie să se întâmple, trebuie ca statul român să facă ce trebuie pentru toți românii din țară asta, să îi apere de această sărăcie, pentru că nu toți ne-am născut cu posibilități.

Sunt persoane care sunt într-adevăr defavorizate, nu înseamnă pomana să îi ajuți pe cei care sunt în nevoie. Oameni care sunt în nevoie și care își cresc copiii și care le dau să mănânce și câțori, atât cât pot ei. Am văzut în perioada asta nenumărate cazuri. Persoane care au fost abandonați de părinți, care s-ar bucura să aibă un acoperiș deasupra casei. Sunt bătrâni care nu-și permit din pensia aceea de mizerie să mănânce nici măcar cartofi. Pe cine să decădem din drepturi? Pe politicieni ar trebui să îi decădem din drepturi. Nu pe părinți și nu pe cei care trăiesc aceste momente groaznice, despre asta este vorba. Nu văd decât ură, decât dezbinare, decât violență.

Am postat acea rugăciune și, cu toate că am postat rugăciunea, au curs jigniri, înjurături la adresa mea. Sunt oameni fără Dumnezeu.

Vreau să vă spun încă o dată: Acolo unde este frică, acolo unde este teamă, nu mai este Dumnezeu. Asta își doresc, să vă îndepărteze de la Dumnezeu. Nu putem să mergem înainte decât cu credință, cu fața curată, numai Dumnezeu este cel care ne poate judeca pe fiecare pentru ce face. Nimeni nu este fără de greșeală. Cine spune lucrul acesta minte. Doar în fața lui Dumnezeu putem să ne mântuim, cu smerenie.

Fac un apel azi, când mai sunt 3 zile până la sfârșitul campaniei electorale, să lase toată lumea ură la o parte, jignirile, înjurăturile. Vreau să îl văd pe candidatul Nicușor Dan că pronunță cuvântul Dumnezeu, pentru că am văzut că nu a vrut să pună mâna pe Biblie.

Voi continua diseară dezvăluirile. Apropo de postarea de la Federația Română de Fotbal, înțeleg că doi dintre consilierii lui Răzvan Burleanu au făcut parte dintr-una dintre campaniile lui Traian Băsescu, așa că de ce vă mirați.

Vreau să mai adaug ceva: diseară de la ora 21:00 o sa îl vedeți în direct pe Călin Georgescu pentru că voi face echipă cu jurnaliștii care au curaj să meargă până la capăt să ne luam țara înapoi, așa că diseară îl veți vrdea în direct de la ora 21:00 pe Călin Georgescu în dialog cu Marius Tucă”, a spus Anca Alexandrescu la Realitatea Plus.

