Anca Alexandrescu a răbufnit după decizia momentului conform căreia Călin Georgescu nu poate candida.

„Bună seara! Așa cum am anticipat, este ordin pe unitate. Mă așteptam la această decizie. Nu aveau cum să dea înapoi. S-ar fi contrazis pe linie cu tot ceea ce au făcut în trecut. Mă interesează, însă, să văd dacă Iulia Scântei, judecătorul Iulia Scântei va avea o opinie separată așa cum am avut și în cazul deciziei doamnei Diana Șoșoacă când argumenta foarte clar că atât CCR, cât și BEC, nu pot să ia o decizie prin evaluarea declarațiilor și atitudinilor ale candidatului, ci doar prin prisma a ceea ce prevede legea. Nu se poate adăuga la lege, probabil că de data aceasta, au trecut cu vederea judecătorii CCR. Era previzibil! Acum, așa cum am spus de câteva zile, așteptăm decizia domnului Călin Georgescu…ce are de gând să facă mai departe, dacă va susține pe altcineva.

Văd că deja tunurile s-au pus pe George Simion, pentru că toată lumea a anticipat că George Simion ar putea fi cel care ar candida în locul lui Călin Georgescu. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în orele următoare.

Sunt dezamăgită și de oamenii care comentează pe Facebook și dau like-uri, dar nu i-am văzut în stradă să-și apere drepturile. Într-un fel, ne merităm soarta, ca să zic așa, după tot ceea ce am văzut în aceste zile. Prea puțini oameni în stradă, vor să rezolve altcineva problemele lor. Eu n-am așteptări nici de la americani, nici de la Bruxelles. Eu cred că doar cetățenii români pot să schimbe soarta României și să-și recapete țara așa cum au spus de nenumărate ori…că-și doresc acest lucru. Din păcate, asta este dictatura în care trăim. Începând cu 6 decembrie trăim într-o dictatură, probabil se va adânci în perioada următoare, dar nu cred că va dura foarte mult pentru că schimbarea, inevitabil, va veni și în Europa, oricât vor opune rezistență. Mă îngrijorează cel mai tare, lucrul de care mă tem cel mai mult, este că România va pica din nou în lupta dintre Uniunea Europeană și Statele Unite, dar despre asta o să vorbim diseară de la ora 21:00. Acum, sper că o se liniștească și celelalte televiziuni și nu vor mai promova fake-uri, iar CNA-ul va lua măsuri așa cum a luat și împotriva noastră pentru o greșeală nevinovată. Să sancționeze fake-urile, care de trei luni de zile sunt pe toate posturile de televiziune și toată lumea se face că nu le vede.”, a transmis jurnalista Anca Alexandrescu în direct la Realitatea PLUS.