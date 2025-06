Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii ”Culisele Satului Paralel”, a vorbit, joi, despre blocajul uriaș în discuțiile privind măsurile bugetare și formarea noului guvern și a subliniat că factorul perturbator al acestor negocieri este USR.

”Asta fac de când s-au înființat, USR-ul este un partid al scandalului. Ați uitat cum se tăvăleau pe la Parlament și puneau muzică? Asta este caracteristica partidului! De altfel, domnul Ghinea care este principalul agitator, cel care face scandal, el este cel care a pus în PNRR o grămadă de lucruri pe care România nu le-a putut respecta pentru că erau absurde, incusiv cu pensiile, inscusiv cu privatizarea celor mai mari companii, el este cel care face cel mai mare scandal.

Domnul în papuci de la Ministerul Fondurilor Europene. Vă aduceți aminte că așa își primea invitații, în papuci, la minister?

Foarte bine, nu vor să intre la guvernare, să plece acasă. Eu cred că Nicușor Dan ar trebui să ia o decizie în acest sens cât mai rapid pentru că este foare clar că factorul perturbator al acestor negocieri care durează de aproximativ o lună de zile îl reprezintă USR-ul. Nu vor decât scandal, nu vor decât putere, să fie justiție, dar doar pentru alții, nu pentru ei.

Am văzut și eu ce discuții sunt, am văzut discuția cu domnul Adrian Câciu, pe care am confirmat-o între timp, e exact așa cum a apărut în spațiul public.

Au fost invitați să se ducă chiar ei să negocieze la Bruxelles, până acum spuneau că nu se poate negocia PNRR. Acum, brusc când vor să vină la guvernare se poate negocia PNRR-ul. Este noaptea minții ce se întâmplă. Stă o țară întreagă de trei săptămâni, patru, la mâna USR-ului, care vorba aceea, face circ, nu altceva.

Eu sper ca Nicușor Dan să decidă mai repede cine o să fie prim-ministru. Se aude că și domnul Nicușor Dan agrează varianta ca domnul Bolojan să candideze la Primăria Capitalei și mai departe, vom vedea ce se întâmplă. Dumnezeu cu mila!”, a declarat Anca Alexandrescu, la Realitatea PLUS.