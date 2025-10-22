Aproximativ două tone de carne de porc posibil infectată cu virusul pestei porcine africane și sute de ouă cu bacteria Salmonella typhimurium au fost retrase de la comercializare, în urma unor controale desfășurate de către inspectorii Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Buzău.

Potrivit unui comunicat de presă al DSVSA Buzău, în luna septembrie, inspectorii sanitar-veterinari au efectuat verificări la 425 de operatori economici, pe întreg lanţul de la producţie la comercializare. Lucrătorii au avut în vedere dacă sunt respectate, printre altele, condiţiile generale de igienă, cerinţele de trasabilitate, modul de etichetare a produselor alimentare, precum şi stabilirea profilului de risc al operatorilor economici din domeniul alimentar.

„În urma controalelor efectuate au fost constatate următoarele neconformităţi: deficienţe structurale, lipsa verificării stării de sănătate, lipsa monitorizării temperaturii din spaţiile frigorifice, deficienţe de etichetare, depozitare şi manipulare a produselor alimentare. Urmare a acestor neconformităţi au fost aplicate 10 amenzi contravenţionale în valoare totală de 56.000 de lei şi 29 de avertismente. De asemenea, au fost confiscate 9,8 kilograme de produse alimentare de origine animală (peşte, produse din peşte şi telemea de vacă) în urma unor controale oficiale la un magazin alimentar şi un supermarket din cauza neconformităţilor legate de etichetare şi modificări organoleptice”, a transmis DSVSA Buzău.

Totodată, au fost prelevate peste 300 de probe de produse alimentare, pentru a se verifica dacă respectă prevederile legale în vigoare.

„În perioada menţionată, DSVSA Buzău a intervenit pentru soluţionarea a şapte alerte alimentare primite prin Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente şi Furaje în urma cărora s-au retras şi distrus 318 ouă ca urmare a detecţiei Salmonella typhimurium. În aceeaşi perioadă, DSVSA Buzău a intervenit pentru soluţionarea a nouă notificări de neconformităţi primite prin Sistemul de Asistenţă şi Cooperare Administrativă şi s-au retras de la comercializare 1.956 de kilograme de carne de porc posibil infectată cu virusul pestei porcine africane, 61 de kilograme de peşte cu raport proteina/apă neconform, 21,5 kilograme miere cu deficienţe de etichetare”, informează sursa citată.

Autoritatea sanitară a mai efectuat controale şi în ceea ce priveşte sănătatea şi bunăstarea animalelor.