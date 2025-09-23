Două brigăzi de arbitri din România, conduse la centru de Radu Petrescu și Horațiu Feșnic, vor oficia meciuri din prima etapă a Europa League, a anunțat Federația Română de Fotbal, marți, pe site-ul oficial.

Radu Petrescu va arbitra duelul dintre Steaua Roșie (Serbia) și Celtic (Scoția). El va fi ajutat de asistenții Radu Ghinguleac și Mircea Grigoriu, iar al patrulea oficial va fi Andrei Chivulete. În camera VAR se vor afla italianul Michael Fabbri și Marcel Bîrsan. Meciul se va disputa miercuri, 24 septembrie, de la ora 22:00, la Belgrad.

Horațiu Feșnic a fost delegat la jocul Utrecht (Olanda) – Olympique Lyon (Franța). Din brigăzi mai fac parte asistenții Valentin Avram și Alexandru Cerei, al patrulea oficial fiind Rareș Vidican. În camera VAR vor fi Benjamin Brand (Germania) și Momcilo Markovic (Serbia). Partida va avea loc joi, 25 septembrie, de la ora 22:00.

AGERPRES

